45 минут продержался режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области

В Воронежской области сегодня, 28 ноября, в третий раз отменили опасность атаки БПЛА. В 15:27 об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Таким образом, режим продержался 45 минут — с 14:42.
По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Ни Минобороны РФ, ни глава региона не сообщают о сбитых беспилотниках над нашим регионом.
Ранее сегодня в регионе уже дважды объявляли опасность атаки БПЛА. Сначала режим действовал на протяжении 194 минут — с 8:45 до 11:59. А затем еще 14 минут — с 14:15 до 14:29.
Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ. Подобными действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб. Подробнее о действиях при атаке беспилотников можно почитать по ссылке.