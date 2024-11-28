В Самаре появился первый в регионе Совет ветеранов СВО

«Объединение планирует помогать защитникам развивать свои профессиональные навыки и оказывать поддержку в трудоустройстве, переквалификации, вовлечь защитников в активную спортивную жизнь и общественную деятельность, а также заниматься патриотическим воспитанием молодежи и многое другое», — говорится в сообщении.
Председателем Совета был избран ветеран СВО Максим Бурлаков. До службы в армии он работал главным инженером нефтяного предприятия.
Максим Бурлаков ушел на СВО в 2022 году и вернулся в Самару в 2023-м после того, как получил серьезное ранение. В настоящее время он работает в региональном военкомате.
Кроме Максима Бурлакова, в состав президиума совета вошли девять ветеранов СВО от каждого района Самары.