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Житель Камышина Волгоградской области Александр Монастырный погиб в зоне СВО

Волгоградец пал смертью храбрых в ходе проведения специальной военной операции.

Военнослужащий до конца исполнил свой гражданский и воинский долг.

Печальные вести пришли накануне в город Камышин Волгоградской области. Наш земляк Александр Сергеевич Монастырный выполнял задачи в зоне проведения специальной военной операции. Мужчина погиб в бою.

«Александр Сергеевич с честью выполнял воинский долг и мужественно защищал Родину», — говорится в некрологе, который опубликовали представители администрации города Камышина.

Добавим, что о дате и времени прощания с павшим на поле боя участником СВО из Волгоградской области будет сообщено дополнительно.