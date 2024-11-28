Житель Камышина Волгоградской области Александр Монастырный погиб в зоне СВО

Военнослужащий до конца исполнил свой гражданский и воинский долг.
Печальные вести пришли накануне в город Камышин Волгоградской области. Наш земляк Александр Сергеевич Монастырный выполнял задачи в зоне проведения специальной военной операции. Мужчина погиб в бою.
«Александр Сергеевич с честью выполнял воинский долг и мужественно защищал Родину», — говорится в некрологе, который опубликовали представители администрации города Камышина.
Добавим, что о дате и времени прощания с павшим на поле боя участником СВО из Волгоградской области будет сообщено дополнительно.