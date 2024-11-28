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Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 28 ноября 2024 года

Бои в Курской области продолжаются уже больше 100 дней. За это время потери ВСУ на Курском направлении составили более 36 260 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 28 ноября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: ТАСС

Ход операции по уничтожению ВСУ

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Куриловка, Лебедевка, Леонидовка, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово. Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в Курской области. Операция по ликвидации украинских формирований продолжается.

Потери ВСУ за сутки составили свыше 250 человек, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять минометов. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 36 260 человек. Уничтожено 223 танка, 158 боевых машин пехоты, 122 бронетранспортера, 1 200 боевых бронированных машин, 1 044 автомобиля, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Пленные солдаты ВСУ

В Курской области 22 украинских военных массово сдались в плен, сообщили в силовых структурах. Военный журналист и эксперт Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале кадры сдачи в плен.

Назначение врио главы Суджанского района

Юрий Дмитрюков назначен врио главы Суджанского района Курской области с 3 декабря. Решение депутатов было единогласным. Предыдущий глава Александр Богачев досрочно сложил полномочия после повторного голосования: 17 из 18 депутатов поддержали его отставку.

Дело против боевиков ВСУ

СК РФ возбудил дело против украинских боевиков за нападение на два гражданских автомобиля в Курской области. Обвинения касаются членов ВФУ и других группировок, причастных к теракту против мирных жителей региона.