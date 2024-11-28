Минобороны сообщило об ударах в ответ на атаки ВСУ вглубь России

По данным ведомства, 25 и 26 ноября были нанесены удары баллистическими ракетами «Искандер» по местам размещения пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), применяющих американские ATACMS, в Сумской области, стартовой позиции в районе села Новомихайловка Одесской области, штабу подразделения Главного управления разведки Украины «Кракен» в Харькове и пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в Одессе. Потери противника — до 142 специалистов личного состава, в том числе иностранных, две РСЗО MLRS, три РСЗО HIMARS, две установки «Гром-2», одна установка противокорабельного комплекса «Нептун».