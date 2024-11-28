Минобороны сообщило об ударах в ответ на атаки ВСУ вглубь России

В военном ведомстве сообщили, что за последние дни армия применила 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2». Речь идет в том числе о нанесении комбинированного массированного удара этой ночью, когда задействовали 90 ракет и 100 беспилотников «Герань-2», ими поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины.
По данным ведомства, 25 и 26 ноября были нанесены удары баллистическими ракетами «Искандер» по местам размещения пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), применяющих американские ATACMS, в Сумской области, стартовой позиции в районе села Новомихайловка Одесской области, штабу подразделения Главного управления разведки Украины «Кракен» в Харькове и пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в Одессе. Потери противника — до 142 специалистов личного состава, в том числе иностранных, две РСЗО MLRS, три РСЗО HIMARS, две установки «Гром-2», одна установка противокорабельного комплекса «Нептун».
Также 28 ноября был нанесен комбинированный удар по объектам военной промышленности Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.
Днем президент Владимир Путин на Совете коллективной безопасности ОДКБ заявил о ночном ударе России по объектам на Украине с применением 90 ракет и более 100 беспилотников в ответ на недавние новые атаки американскими ракетами ATACMS. Он не исключил, что целями могут стать и центры принятий решений в Киеве.
Позднее на пресс-конференции в Казахстане Путин пояснил, что «для каждого объекта должен быть использован свой подходящий для этих целей инструмент, то или иное оружие». Он счел бессмысленным наносить удары гиперзвуковой ракетой «Орешник» по небольшим объектам, поскольку это «как бить из пушки по воробьям».
Об ударе гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» президент впервые сообщил 21 ноября. Он был нанесен «по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины», заявил Путин. Ее применили в ответ на удары оружием американского и британского производства по территории страны: ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Брянской и Курской областях, указал он.
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