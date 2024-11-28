Telegraph рассказала, как работают в службах отлова мужчин на Украине

«Иногда это все равно что иметь дело с загнанной в угол крысой», — рассказал газете один из работников ТЦК, 28-летний Артем (он попросил не называть своего настоящего имени и города). «Они продолжают сопротивляться, даже находясь в машине. Те, кто сопротивляется, всегда грозят отомстить нашим ребятам или их семьям», — добавил он.
О нехватке новобранцев в ВСУ писали, в частности, The Wall Street Journal и The New York Times (NYT). По информации NYT, Киеву хватит солдат, чтобы сражаться еще от шести до 12 месяцев.
Артем работает в ТЦК более полутора лет. По его словам, он согласился на эту работу, потому что ему нравится «быть частью системы».
Как рассказал изданию офицер, сотрудники встречаются на ежедневных брифингах, а затем отправляются по разным районам города. Одни следят за ключевыми въездами и выездами из города, в то время как другие патрулируют улицы и останавливают встречных мужчин. «Некоторые бригады передвигаются по городу на автотранспорте в постоянном поиске, — сообщил Артем. — У нас есть места, где наши группы работают почти постоянно — в основном транспортные узлы, но иногда мы покидаем эти места, чтобы люди не стали их избегать».
По его словам, офицеры часто работают у входов на рынок, в парках, на пляжах, в кафе и возле заводов. Работник ТЦК рассказал, что, когда только начал работать, не останавливал людей, которые казались ему «явно слабыми», но теперь это делает. «Даже те, у кого документы в порядке, боятся», — отметил он. Обычно это люди, признанные негодными к службе по состоянию здоровья, студенты или волонтеры, уточнил Артем. Однако иногда документы оказываются поддельными, некоторые мужчины платят за них тысячи долларов.
По словам офицера, после того как мужчин сажают в автомобили, их заставляют пройти медицинский осмотр. Тех, кто годен, отправляют в учебный центр для подготовки к отправке на передовую. «Раньше мы разрешали людям пойти домой и собрать вещи, но в последнее время они не возвращаются добровольно. Они прячутся и не появляются. Иногда нам приходится забирать у них телефоны в зависимости от ситуации», — пояснил он.
Некоторые мужчины даже не могут сообщить своей семье и друзьям, где они.
Один из жителей Киева также рассказал The Telegraph: «Мужчины, возраст которых подходит для призыва в армию, боятся свободно ходить по улице. Если вы зайдете в киевское метро, вы увидите молодых людей до 25 лет, людей в военной форме или пожилых людей, но не ребят от 25 до 40 лет, потому что мы напуганы».
В октябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко сообщил, что в армию уже мобилизовали более миллиона граждан и что планируется призвать еще более 160 тыс. человек. Президент Владимир Зеленский после этого заявил, что если ВСУ не хватает людей, «то точно никакие полмиллиона никто не мобилизовал».
В ноябре министр обороны Рустем Умеров пообещал отойти от «бусификации» («бусами» на Украине называют микроавтобусы, которые используют для принудительной мобилизации). Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский позднее поручил командирам бригад создать штатное подразделение рекрутинга.