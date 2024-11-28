Telegraph рассказала, как работают в службах отлова мужчин на Украине

По его словам, офицеры часто работают у входов на рынок, в парках, на пляжах, в кафе и возле заводов. Работник ТЦК рассказал, что, когда только начал работать, не останавливал людей, которые казались ему «явно слабыми», но теперь это делает. «Даже те, у кого документы в порядке, боятся», — отметил он. Обычно это люди, признанные негодными к службе по состоянию здоровья, студенты или волонтеры, уточнил Артем. Однако иногда документы оказываются поддельными, некоторые мужчины платят за них тысячи долларов.