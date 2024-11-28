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Минобороны заявило об ударе «Искандера» по пункту дислокации ВСУ в Одессе

В результате удара баллистической ракетой «Искандер» по пункту временной дислокации отряда Сил специальных операций ВСУ в Одессе уничтожены 72 человека, включая личный состав боевых расчетов управления морскими беспилотниками и девять французских инструкторов и технических специалистов, заявило Минобороны.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Ведомство вечером отчиталось об ударах по местам размещения западных дальнобойных систем на Украине за неделю, которые были нанесены в ответ на атаки ВСУ вглубь России.

В частности, в четверг российские военные нанесли комбинированный удар по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре, «обеспечивающей их функционирование».

Всего за последние дни было использовано 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотников «Герань-2», заявило министерство. Ночью в результате удара 90 ракет и 100 дронов «Герань-2» было поражено 17 объектов военной промышленности соседней страны, отчитались там.

О ночном ударе в ответ на недавние атаки американскими ракетами ATACMS днем заявил президент Владимир Путин. Он не исключил, что целями могут стать и центры принятия решений в Киеве.