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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Беспилотник самолётного типа упал в районе села Скородное.

Источник: Соцсети

Беспилотник был сбит над Губкинским городским округом в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Беспилотник самолётного типа упал в районе села Скородное, в результате чего в двух частных домах были выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы. Также пострадал один легковой автомобиль. Пострадавших в результате инцидента нет.

Кроме того, обломок беспилотника повредил газовую трубу, что привело к возгоранию. Аварийная служба оперативно перекрыла подачу газа. Гладков добавил, что все оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее силы ПВО сбили над Кубанью 14 украинских беспилотников. Сообщалось о пострадавшей жительнице Славянска-на-Кубани, во двор дома которой упали обломки дрона.