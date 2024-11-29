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В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Киев, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Источник: РИА "Новости"

«Взрыв в Киеве», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве звучит с 22.41 (23.41 мск) четверга.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.