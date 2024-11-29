Гладков: ВСУ ударили двумя беспилотниками по Шебекино

По предварительным данным, в результате атаки пострадали два частных дома: повреждены окна и кровля, а на территории одного из домов вспыхнул пожар в хозяйственной постройке, который удалось оперативно ликвидировать. Также были выявлены локальные повреждения на линии электропередачи, из-за чего одна из улиц временно осталась без электричества.