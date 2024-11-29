Над Брянской областью уничтожили три беспилотника

В Брянской области силы ПВО уничтожили три беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате произошедшего пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Богомаз отметил, что первый случай был зафиксирован в ночь на пятницу, когда были сбиты два беспилотника. Позже появилась информация о том, что еще один БПЛА самолетного типа был уничтожен.
Губернатор подчеркнул, что все угрозы безопасности были нейтрализованы.
Ранее в Белгородской области, в городе Шебекино, произошла атака двух беспилотников ВСУ, в результате которой были зафиксированы повреждения, но обошлось без пострадавших.