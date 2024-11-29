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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Киеве, также взрывы слышны в Одессе, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Источник: Reuters

В ночь на пятницу «Страна.ua» сообщала о взрыве в столице Украины.

«Вновь взрывы в Киеве», — сообщило позднее издание в своем Telegram-канале.

Кроме того, взрывы, по информации «Страны.ua», прогремели в Одессе.

В Киеве и Одесской области объявлена воздушная тревога.

Утром 28 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.

В общей сложности за последние несколько дней российские подразделения применили сто ракет различных видов базирования и 466 беспилотников «Герань-2».

Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.