Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве

Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.