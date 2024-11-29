ПВО отразила массированную атаку БПЛА на северо-западе Ростовской области

Слюсарь в Telegram-канале уточнил, что нанесен ущерб зданиям, расположенным в хуторе Масаловка Каменского района и слободе Дьячкино Тарасовского района. На место происшествий выехали представители оперативных дежурных служб.
Ростовский губернатор поручил главам утром провести подворовые обходы для уточнения урона имуществу, а также помочь жителям с его восстановлением.
Ранее ночью войска ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили три беспилотника в небе над Брянской областью, еще два — над Воронежской. Пострадавших и разрушений на земле в результате происшествий нет.
Вчера, 28 ноября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших при очередной атаке дронов ВСУ на движущийся автомобиль в селе Устинка Белгородского района.