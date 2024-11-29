ПВО в Ростовской области уничтожила 30 украинских беспилотников

На северо-западе Ростовской области системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали и уничтожили 30 беспилотников в ходе массированной воздушной атаки.
По данным временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, пострадавших среди населения нет.
По информации, опубликованной Слюсарем, в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля пустующего частного дома. В слободе Дьячкино Тарасовского района обломки повредили остекление жилого дома. Пострадавших или погибших при этом также нет.
На места происшествий направлены оперативные службы. Юрий Слюсарь поручил местным властям провести утренние обходы пострадавших домовладений для оценки ущерба и оказания помощи в восстановлении. Системы ПВО продолжают противодействие воздушной атаке.
Ранее в Брянской области силы ПВО уничтожили три беспилотника самолетного типа.