Россия и Украина в последние недели активизировали взаимные удары. Что это может означать, рассказали аналитики в беседе с журналистами The New York Times.
По их словам, таким образом стороны могут попытаться улучшить свои позиции в возможных переговорах. Ситуация особенно изменилась в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
«В последние недели Россия и Украина участвуют в эскалации цикла ударов друг против друга», — указано в тексте.
При этом особенно в материале выделены успехи российской армии, которые выглядят увереннее на фоне того, что пытается сделать киевский режим. Так, РФ впервые запустила новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш», который находится в Днепропетровске.
Однако российские власти объяснили, что этот удар был ответом на применение Украиной дальнобойных ракет американского и британского производства по территории России. Если Киев получит от своих партнеров ядерное оружие, то «Орешник» ударит во второй раз.