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После удара ВС России по Ильичевску Одесской области последовала детонация

Было слышно много глухих взрывов.

Источник: Аргументы и факты

В Одесской области, в городе Ильичевск (с 2016 года переименованном украинскими властями в Черноморск), зафиксирован удар, за которым последовала серия взрывов.

Об этом РИА Новости сообщил Сергей Лебедев, координатор пророссийского сопротивления в Николаеве.

По его словам, после удара в районе города уже около получаса продолжались детонации. Он также отметил, что от его коллег поступала информация о множестве глухих взрывов, раздавшихся после атаки.

В ночь на пятницу, украинские СМИ сообщали о звуках взрывов в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что температура при ударе «Орешником» такова, что все, что окажется в эпицентре взрыва, превратится в пыль.