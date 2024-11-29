После удара ВС России по Ильичевску Одесской области последовала детонация

В Одесской области, в городе Ильичевск (с 2016 года переименованном украинскими властями в Черноморск), зафиксирован удар, за которым последовала серия взрывов.
Об этом РИА Новости сообщил Сергей Лебедев, координатор пророссийского сопротивления в Николаеве.
По его словам, после удара в районе города уже около получаса продолжались детонации. Он также отметил, что от его коллег поступала информация о множестве глухих взрывов, раздавшихся после атаки.
В ночь на пятницу, украинские СМИ сообщали о звуках взрывов в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что температура при ударе «Орешником» такова, что все, что окажется в эпицентре взрыва, превратится в пыль.