Подпольщик Лебедев сообщил о «прилете» в Одесской области

«Прилет» был зафиксирован в городе Ильичевск в Одесской области. Подробности озвучил в своем Telegram-канале координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, после удара последовала детонация. Подробности происшествия на данный момент уточняются.
«Одесса: в Ильичевск таки прилетело… Уже с полчаса детонирует», — указал подпольщик.
Он добавил в сообщение информацию от своих коллег. По их сведениям, после удара было слышно много глухих взрывов.
Напомним, что российские силы атаковали объекты оборонно-промышленного комплекса Украины утром 28 ноября. Пострадала энергетическая инфраструктура, которая обеспечивает функционирование стратегически важных объектов.