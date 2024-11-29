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Подпольщик Лебедев сообщил о «прилете» в Одесской области

После удара было слышно много глухих взрывов.

«Прилет» был зафиксирован в городе Ильичевск в Одесской области. Подробности озвучил в своем Telegram-канале координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, после удара последовала детонация. Подробности происшествия на данный момент уточняются.

«Одесса: в Ильичевск таки прилетело… Уже с полчаса детонирует», — указал подпольщик.

Он добавил в сообщение информацию от своих коллег. По их сведениям, после удара было слышно много глухих взрывов.

Напомним, что российские силы атаковали объекты оборонно-промышленного комплекса Украины утром 28 ноября. Пострадала энергетическая инфраструктура, которая обеспечивает функционирование стратегически важных объектов.