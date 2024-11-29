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В Харьковской области сдались удерживавшие ДОТ украинские десантники

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Четверо десантников из 77-й аэромобильной бригады ВСУ ночью сложили оружие и сдали свой ДОТ (долговременную огневую точку), расположенный в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российской силовой структуре.

Источник: РИА "Новости"

«Минувшей ночью группа из четырех украинских десантников 77-й аэромобильной бригады ВСУ, удерживавшая ДОТ на харьковском направлении в районе населенного пункта Копанки, сложила оружие и сдалась в плен штурмовикам из 1-й Танковой армии группировки войск “Запад” ВС РФ», — рассказал собеседник.

Снятые с помощью тепловизоры кадры пленения переданы в распоряжение РИА Новости.

Днем ранее стало известно о сдаче в плен у населенного пункта Новомлынск на Харьковском направлении украинского расчета операторов дронов.

Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на нескольких участках в регионе идут тяжелые бои. В тот же день Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Копанки в Харьковской области.