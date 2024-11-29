В Харьковской области сдались удерживавшие ДОТ украинские десантники

«Минувшей ночью группа из четырех украинских десантников 77-й аэромобильной бригады ВСУ, удерживавшая ДОТ на харьковском направлении в районе населенного пункта Копанки, сложила оружие и сдалась в плен штурмовикам из 1-й Танковой армии группировки войск “Запад” ВС РФ», — рассказал собеседник.
Снятые с помощью тепловизоры кадры пленения переданы в распоряжение РИА Новости.
Днем ранее стало известно о сдаче в плен у населенного пункта Новомлынск на Харьковском направлении украинского расчета операторов дронов.
Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на нескольких участках в регионе идут тяжелые бои. В тот же день Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Копанки в Харьковской области.