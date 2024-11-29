Минобороны показало работу экипажей Су-35 в Курской области

В ведомстве отметили, что экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35 выполняют боевые дежурства в приграничье. «Целью боевого дежурства в воздухе является прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», — пояснили в Минобороны.