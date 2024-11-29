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Минобороны показало работу экипажей Су-35 в Курской области

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны России показало кадры работы экипажей Су-35. Самолеты прикрыли наносящую удары по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) авиацию в приграничных районах Курской области.

В ведомстве отметили, что экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35 выполняют боевые дежурства в приграничье. «Целью боевого дежурства в воздухе является прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», — пояснили в Минобороны.

Отмечается, что за счет комплекса авиационного вооружения один из истребителей нашел излучение радиолокационной станции противовоздушной обороны украинской армии.