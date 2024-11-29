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Военный рассказал, как «Грады» в ночное время наносят удары по ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» на ореховском направлении в ночное время наносят удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Запорожской области, сообщил журналистам командир расчета РСЗО с позывным Спорт.

Источник: РИА "Новости"

«В основном работаем в темное время суток, так как активизировались дроны противника, в дневное время суток артиллерия уязвима для них. Основной характер целей у нас — это расчеты БПЛА противника и кочующие минометы, то есть цели вне укрытия. Обычно у нас идет пристрелка тремя снарядами, для того чтобы определить, куда полетят последующие, а дальше летит уже десять, пятнадцать снарядов», — сказал Спорт.

По словам офицера, тонкость боевой работы заключается в слаженности — мобильная артиллерия должна оперативно занять позиции, разложиться, навестись на цели и быть готовой к ведению огня. Он добавил, что расчетам РСЗО приходится заранее разведывать местность, выбирая позиции, осуществлять их маскировку. Такие действия позволяют максимально неожиданно наносить удары на небольшом удалении от линии боевого соприкосновения. После чего РСЗО покидают огневую позицию. Перезаряжание боевых машины производится в запасных районах.