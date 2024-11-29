Военный рассказал, как «Грады» в ночное время наносят удары по ВСУ

«В основном работаем в темное время суток, так как активизировались дроны противника, в дневное время суток артиллерия уязвима для них. Основной характер целей у нас — это расчеты БПЛА противника и кочующие минометы, то есть цели вне укрытия. Обычно у нас идет пристрелка тремя снарядами, для того чтобы определить, куда полетят последующие, а дальше летит уже десять, пятнадцать снарядов», — сказал Спорт.