Пожар начался на промпредприятии в Ростовской области после атаки беспилотниками

Подразделения МЧС ликвидируют возгорание на нежилом объекте в Каменском районе Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал врио главы региона Юрий Слюсарь.
По его словам, тушат пожар 109 человек, задействовано 38 единиц техники.
Ранее Слюсарь сообщил о 30 беспилотниках ВСУ, которые были уничтожены средствами ПВО в ночь на 29 ноября. Они нейтрализованы на северо-западе Ростовской области, подчеркнул он.
Погибших и пострадавших нет.
Упавшие обломки повредили частные дома в хуторе Масаловка.