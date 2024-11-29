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Пожар начался на промпредприятии в Ростовской области после атаки беспилотниками

Крупный пожар начался на промышленном предприятии в Ростовской области после атаки ВСУ.

Подразделения МЧС ликвидируют возгорание на нежилом объекте в Каменском районе Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал врио главы региона Юрий Слюсарь.

По его словам, тушат пожар 109 человек, задействовано 38 единиц техники.

Ранее Слюсарь сообщил о 30 беспилотниках ВСУ, которые были уничтожены средствами ПВО в ночь на 29 ноября. Они нейтрализованы на северо-западе Ростовской области, подчеркнул он.

Погибших и пострадавших нет.

Упавшие обломки повредили частные дома в хуторе Масаловка.