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В Ростовской области сбили 30 БПЛА, есть последствия на земле

В северо-западной части Ростовской области в ночь на 29 ноября уничтожены и подавлены с помощью радиоэлектронной борьбы 30 дронов.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

В результате ночной атаки дронов в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровли частного дома. В доме никто не проживал постоянно. По этой причине никто не пострадал.

Также в слободе Дьячкино Тарасовского района обломки дронов упали на частное подворье, повредив остекление жилого дома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Юрий Слюсарь поручил главам организовать утренние обходы по домам, чтобы оценить ущерб и помочь людям в восстановлении имущества.

Напомним, что ранее, прошлой ночью средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата над Ростовской областью. Дроны уничтожили над Таганрогом и Каменском-Шахтинским. Обошлось без разрушений и пострадавших.

А ночью 27 ноября сбили 10 беспилотников в Родионово-Несветайском районе. Также никто не пострадал.