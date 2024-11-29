В Ростовской области сбили 30 БПЛА, есть последствия на земле

Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
В результате ночной атаки дронов в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровли частного дома. В доме никто не проживал постоянно. По этой причине никто не пострадал.
Также в слободе Дьячкино Тарасовского района обломки дронов упали на частное подворье, повредив остекление жилого дома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Юрий Слюсарь поручил главам организовать утренние обходы по домам, чтобы оценить ущерб и помочь людям в восстановлении имущества.
Напомним, что ранее, прошлой ночью средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата над Ростовской областью. Дроны уничтожили над Таганрогом и Каменском-Шахтинским. Обошлось без разрушений и пострадавших.
А ночью 27 ноября сбили 10 беспилотников в Родионово-Несветайском районе. Также никто не пострадал.