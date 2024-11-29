ВСУ направили в Курскую область лучшие подразделения, подготовленные на Западе

«Противник согнал сюда лучшие подразделения, которые проходили наиболее качественную подготовку. Используют части, которые готовили на Западе по три месяца. И тренировали их настоящие специалисты, а не случайные инструктора», — рассказал военный.
Более того, среди вторгшихся в российский регион есть бойцы, которые, по мнению «Яка», сами могут тренировать западных военных, например, 3-й полк украинских Сил специальных операций (ССО).
При этом офицер отметил, что у военнослужащих ВС РФ подготовка не хуже, и они бойцам ВСУ «нормально так крови попили». Он также выразил уверенность, что российские солдаты смогут справиться с противником.
Украинские войска вторглись на территорию Курской области в августе 2024 года. Российская армия постепенно возвращает захваченные территории, вытесняя противника.
28 ноября сообщалось, что в Курской области сдалась в плен группа бойцов ВСУ, состоящая из 22 человек.