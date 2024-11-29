В зоне СВО погибли два родных брата из Пермского края

Большое горе пришло в семью Сальниковых из Частинского округа. В зоне СВО погибли два родных брата Владимир и Станислав. Прощание со старшим из братьев Владимиром Сальниковым состоится 29 ноября в селе Меркуши.
В администрации Частинского муниципального округа рассказали, Меркушев Владимир Аракадьевич погиб при выполнении боевой задачи 24 июля этого года, его младший брат Станислав — 13 апреля. Сейчас младшая сестра Елизавета проходит военную службу в Луганске.
Владимир Сальников родился 2 ноября 1971 года в селе Ленино Верещагинского района Пермской области. Приехал с семьей в село Меркуши подростком в 1985 году. Окончил Меркушинскую среднюю школу, затем поступил в Частинское СПТУ-79. После окончания училища работал водителем в колхозе родного села на протяжении многих лет.
Владимир Аракадьевич успел создать свою дружную и большую семью, вместе с женой воспитал замечательных детей — двух дочерей и сына. Старшие дети имеют высшее образование, младшая дочь обучается в Меркушинской школе.
Владимир Аркадьевич 5 декабря 2023 года принял решение подписать контракт с минобороны РФ, в зону проведения СВО ушел рядовым. Был тяжело ранен, проходил многомесячное лечение в военно-клиническом госпитале им. Вишневского, перенес операцию на сердце. В июне 2024 был в отпуске. Заместитель командира взвода, гвардии ефрейтор Владимир Сальников погиб 24 июля 2024 года при выполнении специальных задач в ходе СВО на территории Украины.
«Память об Владимире Аркадьевиче навсегда останется в наших сердцах. Этот человек, как и его брат и сестра, являются для нас примером истинного патриотизма. Их поступки отражают самоотверженность и мужество. На протяжении своей службы он доказал свою преданность Родине, отдав ей самое дорогое», — говорится в некрологе администрации округа.
Власти и жители Частинского округа выражают соболезнования родным и близким погибшего земляка.
Прощание состоится 29 ноября с 11:00 в Меркушинском доме культуры.