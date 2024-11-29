В зоне СВО погибли два родных брата из Пермского края

«Память об Владимире Аркадьевиче навсегда останется в наших сердцах. Этот человек, как и его брат и сестра, являются для нас примером истинного патриотизма. Их поступки отражают самоотверженность и мужество. На протяжении своей службы он доказал свою преданность Родине, отдав ей самое дорогое», — говорится в некрологе администрации округа.