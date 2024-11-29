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Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 украинских БПЛА

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Двадцать девять БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Краснодарского края, по три — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в хуторе Масаловка Каменского района дроны повреждили кровлю пустого частного дома, а в слободе Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье разбились стекла в жилом доме.

В Воронежской области сообщили, что пострадавших и разрушений при налете беспилотников нет.