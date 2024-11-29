Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 украинских БПЛА

«Двадцать девять БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Краснодарского края, по три — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в хуторе Масаловка Каменского района дроны повреждили кровлю пустого частного дома, а в слободе Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье разбились стекла в жилом доме.
В Воронежской области сообщили, что пострадавших и разрушений при налете беспилотников нет.