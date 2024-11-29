Над Крымом сбит беспилотник

Украинские боевики целили по южным и приграничным регионам страны.
«29 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, восемь — над Краснодарским краем, по три — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями и один — над Республикой Крым», — сказано в сообщении.
Утром в пятницу врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что при массированной атаке беспилотников повреждены жилые дома и загорелся промышленный объект. Жертв и пострадавших нет.
Накануне силы ПВО сбили над Крымом три БПЛА, а над Краснодарским краем отражена массированная атака дронов. В результате падения обломков во двор частного дома в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили. В связи с ликвидацией последствий прилета на время эвакуировали жителей нескольких улиц.