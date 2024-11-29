Над Крымом сбит беспилотник

Накануне силы ПВО сбили над Крымом три БПЛА, а над Краснодарским краем отражена массированная атака дронов. В результате падения обломков во двор частного дома в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили. В связи с ликвидацией последствий прилета на время эвакуировали жителей нескольких улиц.