Атака беспилотников на Краснодарский край в ночь на 29 ноября: сбито восемь дронов

В ведомстве также сообщили, что за ночь дроны уничтожены и над другими регионами России. 29 БПЛА — над территорией Ростовской области, по три — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями и один — над Крымом. Всего дежурными средствами ПВО сбито 47 украинских беспилотных летательных аппаратов.