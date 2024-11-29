Атака беспилотников на Краснодарский край в ночь на 29 ноября: сбито восемь дронов

В ночь на 29 ноября в Краснодарском крае снова пресекли попытку киевского режима совершить террористические атаки. ПВО в небе над Кубанью сбила восемь беспилотников.
«Восемь БПЛА сбиты в ночь на 29 ноября над территорией Краснодарского края», — сообщили в Минобороны РФ.
Пострадавших и разрушений нет.
В ведомстве также сообщили, что за ночь дроны уничтожены и над другими регионами России. 29 БПЛА — над территорией Ростовской области, по три — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями и один — над Крымом. Всего дежурными средствами ПВО сбито 47 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что атака беспилотников на Кубань произошла и в ночь на 28 ноября. Всего в регионе было уничтожено 14 БПЛА. Украинские дроны упали в двух районах Кубани. В Славянске-на-Кубани и в хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотников повредило дома.
В Славянске-на-Кубани даже пришлось эвакуировать жителей, чтобы ликвидировать последствия атаки БПЛА. Когда осколки дронов были уничтожены, люди вернулись домой.