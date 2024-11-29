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Свердловский омбудсмен призвала не искать родных на СВО через юристов-мошенников

Татьяна Мерзлякова рассказала свердловчанам о порядке поиска пропавших на СВО родственников.

Источник: Комсомольская правда

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала о работе по возвращению военнопленных участников специальной военной операции. По ее словам, на сегодняшний день 43% обращений, поступающих в адрес регионального омбудсмена, связаны с СВО.

Татьяна Мерзлякова предостерегла свердловчан он обращения к юристам, которые могут предлагать услуги по возвращению пленного бойца через суд. По ее словам, такие специалисты не могут дать никаких гарантий исполнения обещаний.

— Случается беда? Идите к «родному» военкому [комиссариату, с которого призывался боец, — Прим. ред.] и пишите письмо нам — уполномоченному по правам человека, — заявила Татьяна Мерзлякова в пресс-центре «Интерфакс-Урал».

Она отметила, что в Свердловской области активно идет обмен пленных именно по общественной линии.

— Подводили итоги — одного военнопленного обнаружили, которого вернули по линии армии. Остальные возвращаются по гуманитарному коридору, — добавила свердловский омбудсмен.