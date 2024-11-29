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У родственников людей, пропавших в зоне СВО, начнут брать материал для ДНК-анализа

Для проведения экспертиз у родных людей, пропавших в зоне СВО, будут брать материал для анализа по ДНК.

Источник: Агентство «Москва»

В Свердловском филиале Фонда «Защитники Отечества» рассказали о том, как идет работа по соблюдению прав участников СВО и поддержке их семей. В том числе рассказали об одном нововведении.

— Теперь нам дали возможность брать материал у родственников погибших, без вести пропавших для того, чтобы проводить ДНК экспертизы, — рассказал руководитель свердловского филиала Фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов. — Эти результаты будем направлять в Ростов, чтобы они были в базе данных.

Илдар Якупов уточнил, что собирать материал начнут со следующей недели. Родственники людей, без вести пропавших в зоне СВО, могут обратиться для этого в филиал фонда «Защитники Отечества».