У родственников людей, пропавших в зоне СВО, начнут брать материал для ДНК-анализа

В Свердловском филиале Фонда «Защитники Отечества» рассказали о том, как идет работа по соблюдению прав участников СВО и поддержке их семей. В том числе рассказали об одном нововведении.
— Теперь нам дали возможность брать материал у родственников погибших, без вести пропавших для того, чтобы проводить ДНК экспертизы, — рассказал руководитель свердловского филиала Фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов. — Эти результаты будем направлять в Ростов, чтобы они были в базе данных.
Илдар Якупов уточнил, что собирать материал начнут со следующей недели. Родственники людей, без вести пропавших в зоне СВО, могут обратиться для этого в филиал фонда «Защитники Отечества».