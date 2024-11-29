У родственников людей, пропавших в зоне СВО, начнут брать материал для ДНК-анализа

— Теперь нам дали возможность брать материал у родственников погибших, без вести пропавших для того, чтобы проводить ДНК экспертизы, — рассказал руководитель свердловского филиала Фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов. — Эти результаты будем направлять в Ростов, чтобы они были в базе данных.