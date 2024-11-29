Многодетный житель Свердловской области погиб в ДНР в День единства

«О решении идти на фронт он сообщил родным накануне убытия, чтобы они не переживали и не отговаривали. Сослуживцы запомнили его настоящим “заводилой”, отзывчивым и ответственным», — написал на своей странице во «ВКонтакте» глава Березовского городского округа Евгений Писцов.