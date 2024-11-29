Многодетный житель Свердловской области погиб в ДНР в День единства

В городе Березовский накануне проводили в последний путь 39-летнего Андрея Газеева, погибшего в День народного единства, 4 ноября 2024 года, при выполнении боевых задач на территории города Селидово ДНР. Мужчина работал сварщиком в Русской медной компании.
«О решении идти на фронт он сообщил родным накануне убытия, чтобы они не переживали и не отговаривали. Сослуживцы запомнили его настоящим “заводилой”, отзывчивым и ответственным», — написал на своей странице во «ВКонтакте» глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
У погибшего остались жена и три дочери. Прощание с жителем Свердловской области прошло состоится 28 ноября, захоронили бойца в Почетном секторе Северного кладбища.