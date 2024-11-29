Олбани
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетный житель Свердловской области погиб в ДНР в День единства

В Березовском простились с 39-летним участником СВО Андреем Газеевым.

В городе Березовский накануне проводили в последний путь 39-летнего Андрея Газеева, погибшего в День народного единства, 4 ноября 2024 года, при выполнении боевых задач на территории города Селидово ДНР. Мужчина работал сварщиком в Русской медной компании.

«О решении идти на фронт он сообщил родным накануне убытия, чтобы они не переживали и не отговаривали. Сослуживцы запомнили его настоящим “заводилой”, отзывчивым и ответственным», — написал на своей странице во «ВКонтакте» глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

У погибшего остались жена и три дочери. Прощание с жителем Свердловской области прошло состоится 28 ноября, захоронили бойца в Почетном секторе Северного кладбища.