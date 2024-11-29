За 9 месяцев в Свердловскую область вернулись 26 военнопленных

В Свердловскую область с января по сентябрь 2024 года удалось вернуть 26 военнопленных. Речь идет не только об участниках специальной военной операции, но и о срочниках, плененных в Курской области во время прохождения срочной службы.
— Так получилось, что тогда к нам [на территорию Курской области] вероломно зашли силы ВСУ и захватили их в плен. На второй день я имела список со всеми данными [срочников], какие есть, и он был отправлен куда надо. Нам удалось их вернуть, — заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на пресс-конференции в центре «Интерфакс-Урал».
По ее словам, в первые дни пленения срочников аппарату омбудсмена региона удалось «очень вовремя застать ситуацию». Также Татьяна Мерзлякова поблагодарила всех, кто занимается военнопленными.
Ранее Татьяна Мерзлякова предостерегла свердловчан от обращений к юристам по линии возвращения солдат из плена ВСУ.