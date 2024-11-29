За 9 месяцев в Свердловскую область вернулись 26 военнопленных

— Так получилось, что тогда к нам [на территорию Курской области] вероломно зашли силы ВСУ и захватили их в плен. На второй день я имела список со всеми данными [срочников], какие есть, и он был отправлен куда надо. Нам удалось их вернуть, — заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на пресс-конференции в центре «Интерфакс-Урал».