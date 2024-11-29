В Воронежской области увеличилось число сбитых ночью 29 ноября вражеских БПЛА

Ночь для сил ПВО нашей страны вообще выдалась беспокойной. Наши военные уничтожили 47 украинских БПЛА. 29 из них сбили в небе над Ростовской областью, 8 — над Краснодарским краем, по три — в Воронежской, Брянской и Белгородской областях и один над Крымом.