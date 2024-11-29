В Воронежской области увеличилось число сбитых ночью 29 ноября вражеских БПЛА

В ночь пятницы, 29 ноября, в Воронежской области сбили не два, а три вражеских БПЛА. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства обороны России.
Ночь для сил ПВО нашей страны вообще выдалась беспокойной. Наши военные уничтожили 47 украинских БПЛА. 29 из них сбили в небе над Ростовской областью, 8 — над Краснодарским краем, по три — в Воронежской, Брянской и Белгородской областях и один над Крымом.
Напомним, ранее в правительстве Воронежской области сообщали о двух сбитых БПЛА. Теперь же информацию обновили. Областные власти теперь рассказали, что три БПЛА сбили в двух районах нашего региона. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Между тем, в Воронежской области продолжает действовать опасность атаки БПЛА, объявленная в 1.48 29 ноября.