Ночью 29 ноября в Туапсе объявляли «беспилотную опасность», сообщает региональный оперштаб.
Средствами ПВО отразили очередную попытку террористической атаки на Кубань. Все цели были сбиты.
Предварительно, никто не пострадал, повреждений не выявлено.
Напомним, над Краснодарским краем средства ПВО ночью сбили восемь беспилотников ВСУ. По информации пресс-службы Министерства обороны РФ, в общей сложности в ночь на 29 ноября над территорией России дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 47 БПЛА.
Мы писали, на Кубани обломки БПЛА повредили несколько домов и автомобиль. В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали во двор частного дома. В результате в помещении разбились окна. Известно о пострадавшей хозяйке дома. Женщине оказали медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась. Также обломки БПЛА повредили автомобиль в одном из дворов.