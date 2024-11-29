Последствия ночной атаки беспилотников на Ростовскую область

В результате в небе было уничтожено 30 беспилотников. Из-за чего в донском регионе повреждены множество жилых домов и загорелся промышленный объект.
В Каменском районе из-за падения БПЛА произошел пожар на нефтебазе. Более ста спасателей с ночи пытаются локализовать огонь, однако полностью потушить его не удалось.
В хуторе Масаловка повреждена крыша частного домовладения. Так как в этом доме никто не проживал, пострадавших среди людей нет.
Также зафиксированы повреждения в других районах. В слободе Дьячкино Тарасовского района стекла были выбиты из окон в жилом доме по причине падения обломков. На место происшествия выехал глава Тарасовского района Григорий Бадаев.
— Я выехал на место инцидента в слободу Дьячкино. У местных жителей выбиты стекла, есть повреждения нескольких хозяйственных построек.
После оценки ущерба людям окажут необходимую помощь в установке новых окон.
Стоит отметить, что силы противовоздушной обороны продолжают свою работу в Ростовской области третью ночь подряд. На днях были уничтожены дроны в районе Таганрога и Каменска-Шахтинского. В ночь на 27 ноября над регионом удалось сбить 10 беспилотников в районе Родионово-Несветайского. 26 ноября область подверглась атаке 24 дронов, которые были ликвидированы в окрестностях Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.