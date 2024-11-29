Последствия ночной атаки беспилотников на Ростовскую область

Стоит отметить, что силы противовоздушной обороны продолжают свою работу в Ростовской области третью ночь подряд. На днях были уничтожены дроны в районе Таганрога и Каменска-Шахтинского. В ночь на 27 ноября над регионом удалось сбить 10 беспилотников в районе Родионово-Несветайского. 26 ноября область подверглась атаке 24 дронов, которые были ликвидированы в окрестностях Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.