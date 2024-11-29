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Неразорвавшийся БПЛА нашли в огороде в Красноармейском районе Кубани

В Красноармейском районе Кубани уничтожат упавший в огород БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Неразорвавшийся БПЛА нашли в огороде в Красноармейском районе Кубани утром 29 ноября. Дрон обнаружили на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском.

«Территория оцеплена, на месте работают специальные службы и правоохранительные органы, ожидают группу разминирования Росгвардии», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Специалисты определят радиус возможной эвакуации.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в небе над Кубанью сбили 8 беспилотников в ночь на 29 ноября. Пострадавших и разрушений нет.