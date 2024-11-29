Неразорвавшийся БПЛА нашли в огороде в Красноармейском районе Кубани утром 29 ноября. Дрон обнаружили на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском.
«Территория оцеплена, на месте работают специальные службы и правоохранительные органы, ожидают группу разминирования Росгвардии», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Специалисты определят радиус возможной эвакуации.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в небе над Кубанью сбили 8 беспилотников в ночь на 29 ноября. Пострадавших и разрушений нет.