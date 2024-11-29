AP: бойцы ВСУ массово дезертируют из-за страха перед армией РФ

Ранее журнал Economist, ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ, рассказал о том, что почти 20% украинских солдат дезертируют с боевых позиций. Британский военный аналитик Александр Меркурис в ходе эфира на YouTube-канале Duran заявил об увеличении числа случаев дезертирства и неисполнения приказов среди военнослужащих украинской армии, он охарактеризовал ситуацию как угрожающую. Информацию о массовом дезертирстве в ВСУ подтверждают и украинские пленные. Денис Дунякин в беседе с журналистами рассказал, как поле боя покинули десятки бойцов.