По словам собеседника СМИ, бойцы ВСУ покидают свои части прямо во время военных действий, что приводит к гибели их сослуживцев.
«У нас было несколько ситуаций, когда как крупные, так и небольшие подразделения бежали с поля боя. Они обнажали фланги, и противник заходил на эти фланги», — рассказал чиновник.
По данным агентства, Украина несет потери живой силы и вынужденно уступает территории противнику, потому что военнослужащие самовольно оставляют место службы. Речь идет не об единичных случаях, а о массовом дезертирстве.
«Десятки тысяч уставших и лишенных всякой надежды украинских военнослужащих покидают позиции, чтобы скрыться в неизвестности», — цитирует оценку агентства ТАСС.
Дезертирство мешает осуществлению планов командования ВСУ.
Причины массового побега солдат и офицеров — деморализация из-за отсутствия перспективы успеха в военном конфликте и психологические травмы. Украинские военнослужащие не верят в победу, опасаются российской армии. Одни бойцы уходят в отпуск или на лечение и потом не возвращаются в расположение части, другие вступают в конфликт с командирами и отказываются выполнять приказы, находясь на линии боевого соприкосновения.
Военный аналитик с Украины Александр Коваленко заявил AP, что проблема дезертирства стоит очень остро, и спрогнозировал увеличение количества военнослужащих, которые будут несанкционированно покидать поле боя.
Ранее журнал Economist, ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ, рассказал о том, что почти 20% украинских солдат дезертируют с боевых позиций. Британский военный аналитик Александр Меркурис в ходе эфира на YouTube-канале Duran заявил об увеличении числа случаев дезертирства и неисполнения приказов среди военнослужащих украинской армии, он охарактеризовал ситуацию как угрожающую. Информацию о массовом дезертирстве в ВСУ подтверждают и украинские пленные. Денис Дунякин в беседе с журналистами рассказал, как поле боя покинули десятки бойцов.