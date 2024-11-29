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ВС России уничтожили две установки «Гром-2» и комплекс «Нептун» за неделю

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские Вооружённые Силы за неделю нанесли массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками, уничтожены в том числе две пусковые установки ВСУ с опытными баллистическими ракетами «Гром-2» и пусковая установка противокорабельного комплекса «Нептун», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Кроме того, уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами “Гром-2”, а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса “Нептун”, — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 23 по 29 ноября.

Отмечается, что всего за этот период ВС РФ нанесли массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, предприятиям промышленности, производящим стратегическую продукцию военного назначения, а также инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников и безэкипажных катеров, арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, иностранных инструкторов, технических специалистов и наемников.

Все цели высокоточных ударов достигнуты, подчеркнули в МО РФ.