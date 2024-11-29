ПВО за неделю сбила десять ракет ATACMS

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности “Нептун”, десять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 15 управляемых авиационных бомб “Hammer” производства Франции и JDAM американского производства, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36 913 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 562 танка и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 708 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 868 единиц специальной военной автомобильной техники.