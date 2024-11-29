ПВО за неделю сбила десять ракет ATACMS

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36 913 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 562 танка и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 708 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 868 единиц специальной военной автомобильной техники.