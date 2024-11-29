Группировка «Север» за неделю уничтожила более двух тысяч солдат ВСУ

«За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили до 2420 военнослужащих, 10 танков, 32 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, две бронемашины Marder и бронетранспортер Fuchs производства ФРГ, 105 автомобилей, три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и две MLRS производства США, а также 20 орудий полевой артиллерии», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 23 по 29 ноября.