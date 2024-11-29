«За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили до 2420 военнослужащих, 10 танков, 32 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, две бронемашины Marder и бронетранспортер Fuchs производства ФРГ, 105 автомобилей, три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и две MLRS производства США, а также 20 орудий полевой артиллерии», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 23 по 29 ноября.
Отмечается, что в течение недели подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику двух танковых, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны.
«На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда пограничной службы Украины», — добавили в МО РФ.