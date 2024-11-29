«Запад» отразил 28 контратак ВСУ

По данным ведомства, ВСУ потеряли более 3150 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 28 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них шесть гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО.