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«Запад» отразил 28 контратак ВСУ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» за неделю взяли под контроль Копанки в Харьковской области, отразили 28 атак, ВСУ потеряли более 3150 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” в результате активных действий освободили населенный пункт Копанки Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 28 контратак штурмовых групп ВСУ», — говорится в сводке министерства за неделю.

По данным ведомства, ВСУ потеряли более 3150 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 28 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них шесть гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО.

«Уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы и 21 полевой склад с боеприпасами», — сообщили в Минобороны.