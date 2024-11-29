«Запад» отразил 28 контратак ВСУ

«Подразделения группировки войск “Запад” в результате активных действий освободили населенный пункт Копанки Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 28 контратак штурмовых групп ВСУ», — говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, ВСУ потеряли более 3150 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 28 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них шесть гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО.
«Уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы и 21 полевой склад с боеприпасами», — сообщили в Минобороны.