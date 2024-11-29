Бойцы «Юга» отразили восемь контратак ВСУ за неделю

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли за неделю более 2790 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.