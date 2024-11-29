Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 36600 военнослужащих, 223 танка, 158 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1201 боевую бронированную машину, 1056 автомобилей, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.