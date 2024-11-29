Группировка «Север» поразила 14 украинских бригад в курском приграничье

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка, Леонидовка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово», — говорится в сводке.
В свою очередь, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику возле 18 населенных пунктов в Курской области, а также семи — в Сумской области на Украине.
Потери противника составили:
более 340 военнослужащих;бронетранспортер;боевая бронированная машина;12 автомобилей;артиллерийское орудие;шесть минометов.
Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 29 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 36,6 тысячи военнослужащих и 223 танка.
Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он отметил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.