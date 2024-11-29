Группировка «Север» поразила 14 украинских бригад в курском приграничье

Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 29 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 36,6 тысячи военнослужащих и 223 танка.