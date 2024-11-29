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Глава Тарасовского района Ростовской области оценил ущерб после атаки БПЛА

Ущерб после ночной атаки БПЛА оценили в Тарасовском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Тарасовском районе Ростовской области проверили ущерб после атаки и ликвидации БПЛА. Об этом 29 ноября в своем телеграм-канале сообщил глава района Григорий Бадаев.

По словам чиновника, предварительно, в слободе Дячкино из-за падения обломков на частное подворье оказалось повреждено остекление жилого дома. К счастью, погибших и пострадавших не было.

— Выехал на место ночного происшествия. Побывали в каждом пострадавшем доме. Провели диалог с местными жителями. Предстоит реально оценить объемы поврежденного имущества, — написал в Telegram Григорий Бадаев.

Напомним, в ночь на 29 ноября на северо-западе Ростовской области уничтожили 30 БПЛА. По данным региональных властей, последствия на земле зафиксировали в слободе Дячкино Тарасовского района и в хуторе Масаловка Каменского района (там была повреждена кровля частного дома, в котором никто не проживал).