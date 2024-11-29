Глава Тарасовского района Ростовской области оценил ущерб после атаки БПЛА

Напомним, в ночь на 29 ноября на северо-западе Ростовской области уничтожили 30 БПЛА. По данным региональных властей, последствия на земле зафиксировали в слободе Дячкино Тарасовского района и в хуторе Масаловка Каменского района (там была повреждена кровля частного дома, в котором никто не проживал).