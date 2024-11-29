Радий Хабиров передал награды родным погибших участников СВО из Башкирии.

Глава Башкирии Радий Хабиров в селе Николо-Берёзовка Краснокамского района встретился с семьями погибших участников специальной военной операции Александра Янситова, Дмитрия Тимирбаева, Евгения Татыева, Рамиса Камалиева, Алексея Иванова, Анатолия Соседова, Винера Валиуллина, Фикуса Нуртдинова и Эльвира Садикова.
Руководитель региона выразил искренние соболезнования родным военнослужащих. Он также передал им ордена генерала Шаймуратова. Бойцы удостоены этой награды посмертно за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.
Радий Хабиров рассказал, что в Уфе планируют создать мемориальный комплекс в память о погибших участниках СВО. В муниципалитетах республики также появятся мемориалы, посвящённые воинам — защитникам Родины.
— Память о каждом бойце мы будем бережно хранить, — подчеркнул Радий Хабиров. — Когда я приезжаю в районы, то обязательно встречаюсь с семьями участников СВО. Мне важно понимать, как вы живёте, какие у вас есть пожелания и вопросы. В первую очередь наша задача — заботиться о родителях и детях военнослужащих. Если есть необходимость в дополнительной помощи — тоже готовы выслушать вас.
Глава Башкортостана отметил, что в республике действуют более 40 мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, и поручил администрации Краснокамского района держать на контроле оказание необходимой помощи родным военнослужащих.