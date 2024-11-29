Радий Хабиров передал награды родным погибших участников СВО из Башкирии.

— Память о каждом бойце мы будем бережно хранить, — подчеркнул Радий Хабиров. — Когда я приезжаю в районы, то обязательно встречаюсь с семьями участников СВО. Мне важно понимать, как вы живёте, какие у вас есть пожелания и вопросы. В первую очередь наша задача — заботиться о родителях и детях военнослужащих. Если есть необходимость в дополнительной помощи — тоже готовы выслушать вас.