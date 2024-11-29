В донских хуторах, где упали обломки БПЛА, оценивают ущерб жителям

«За пределами населенных пунктов сейчас находят обломки упавших БПЛА с элементами взрывного устройства. Это результат работы средств радиоэлектронной борьбы, которые не дают беспилотникам долетать до цели. Просьба ко всем, кто обнаружит такие опасные находки, не подходить к ним и ни в коем случае не трогать, а сразу сообщать в полицию или по телефону 112», — пояснил глава региона.