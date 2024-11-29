В донских хуторах, где упали обломки БПЛА, оценивают ущерб жителям

С утра пятницы, 29 ноября, в хуторах и поселках Каменского и Трасовского районов Ростовской области проводятся подворовые обходы. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Уточняется нанесённый жителям ущерб.
В частности, в слободе Дячкино повреждения получили шесть домов и здание сельского клуба, в основном, пострадало остекление. Кроме того, разбиты окна и у шести квартир в двухэтажном многоквартирном доме в посёлке Молодёжный Каменского района. В хуторе Масаловка повреждения получила кровля дома, внутри которого нет жильцов.
После того, как стоимость ущерба установят, жителям назначат выплаты. При этом в Каменском районе ведётся тушение пожара.
«За пределами населенных пунктов сейчас находят обломки упавших БПЛА с элементами взрывного устройства. Это результат работы средств радиоэлектронной борьбы, которые не дают беспилотникам долетать до цели. Просьба ко всем, кто обнаружит такие опасные находки, не подходить к ним и ни в коем случае не трогать, а сразу сообщать в полицию или по телефону 112», — пояснил глава региона.