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Главное из брифинга Минобороны 23−29 ноября 2024 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 23 по 29 ноября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Удары по объектам ВПК и аэродромам Украины

За неделю Вооруженные Силы России нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотниками по объектам энергетики и ВПК Украины. Также в перечне пораженных объектов: военные аэродромы, места сборки и хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналы и склады боеприпасов, места дислокации живой силы ВСУ, иностранных инструкторов, наёмников.

Кроме того, высокоточными ударами армия России уничтожила две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2», а также пусковую установку украинского противокорабельного комплекса «Нептун».

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена ИД «КоммерсантЪ»

Группировка «Север» продвигается на Харьковском направлении

В течение недели бойцы «Севера» разбили подразделения механизированной, мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда пограничной службы Украины в Харьковской области.

Потери противника в зоне действия группировки (на Харьковском и Курском направлениях) в живой силе достигли 2 420 военнослужащих. Российские бойцы также уничтожили 10 танков, 32 боевые бронированные машины, 105 автомобилей, три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и две MLRS, а также 20 орудий полевой артиллерии.

Бойцы группировки «Запад» взяли под контроль село Копанки Харьковской области

Военнослужащие «Западной» группы войск освободили населенный пункт Копанки Харьковской области.

В течение недели бойцы «Запада» нанесли поражение 10 бригадам противника и отразили 28 контратак штурмовиков ВСУ.

Противник потерял более 3 150 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и 21 полевой склад с боеприпасами.

Потери противника в зоне действия «Южной» группировки достигли 2 790 человек

Подразделения «Юга» за неделю продвинулись на более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение 10 бригадам противника и отразили восемь контратак со стороны ВСУ.

«Потери противника составили свыше 2 790 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, из них восемь западного производства. Уничтожено восемь полевых складов с боеприпасами», — уточнили в Минобороны РФ.

За неделю бойцы группировки «Центр» отразили 53 контратаки ВСУ

Подразделения «Центральной» группировки с 23 по 29 ноября взяли под контроль села Новая Ильинка и Воровское в ДНР.

Бойцы «Центра» поразили живую силу и технику семи механизированных, пехотной, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю российские военнослужащие отбили 53 контратаки противника.

На данном направлении потери украинской стороны превысили 2 910 человек. Бойцы ВС РФ уничтожили два танка, семь боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 27 орудий полевой артиллерии.

Группировка «Восток» заняла село Раздольное ДНР

Военнослужащие «Восточной» группировки взяли под контроль населенный пункт Раздольное в ДНР. В течение недели российские бойцы поразили формирования 10 бригад противника и отразили восемь контратак ВСУ.

Украинская сторона потеряла до 960 военнослужащих, шесть танков, в том числе два «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Днепр» пробивают оборону противника

Бойцы группировки «Днепр» поразили живую силу и технику двух механизированных, пехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

«Потери ВСУ составили до 390 военнослужащих, 23 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, из которых три 155-мм гаубицы М777», — рассказали в Минобороны.

Результаты работы средств ПВО ВС России за неделю

Средства противовоздушной обороны ВС России в течение недели сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», десять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 15 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции и JDAM американского производства, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 353 БПЛА самолетного типа.