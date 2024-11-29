Главное из брифинга Минобороны 23−29 ноября 2024 года: сводка за неделю

За неделю Вооруженные Силы России нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотниками по объектам энергетики и ВПК Украины. Также в перечне пораженных объектов: военные аэродромы, места сборки и хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналы и склады боеприпасов, места дислокации живой силы ВСУ, иностранных инструкторов, наёмников.