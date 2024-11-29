Удары по объектам ВПК и аэродромам Украины
За неделю Вооруженные Силы России нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотниками по объектам энергетики и ВПК Украины. Также в перечне пораженных объектов: военные аэродромы, места сборки и хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналы и склады боеприпасов, места дислокации живой силы ВСУ, иностранных инструкторов, наёмников.
Кроме того, высокоточными ударами армия России уничтожила две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2», а также пусковую установку украинского противокорабельного комплекса «Нептун».
Группировка «Север» продвигается на Харьковском направлении
В течение недели бойцы «Севера» разбили подразделения механизированной, мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда пограничной службы Украины в Харьковской области.
Потери противника в зоне действия группировки (на Харьковском и Курском направлениях) в живой силе достигли 2 420 военнослужащих. Российские бойцы также уничтожили 10 танков, 32 боевые бронированные машины, 105 автомобилей, три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и две MLRS, а также 20 орудий полевой артиллерии.
Бойцы группировки «Запад» взяли под контроль село Копанки Харьковской области
Военнослужащие «Западной» группы войск освободили населенный пункт Копанки Харьковской области.
В течение недели бойцы «Запада» нанесли поражение 10 бригадам противника и отразили 28 контратак штурмовиков ВСУ.
Противник потерял более 3 150 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и 21 полевой склад с боеприпасами.
Потери противника в зоне действия «Южной» группировки достигли 2 790 человек
Подразделения «Юга» за неделю продвинулись на более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение 10 бригадам противника и отразили восемь контратак со стороны ВСУ.
«Потери противника составили свыше 2 790 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, из них восемь западного производства. Уничтожено восемь полевых складов с боеприпасами», — уточнили в Минобороны РФ.
За неделю бойцы группировки «Центр» отразили 53 контратаки ВСУ
Подразделения «Центральной» группировки с 23 по 29 ноября взяли под контроль села Новая Ильинка и Воровское в ДНР.
Бойцы «Центра» поразили живую силу и технику семи механизированных, пехотной, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю российские военнослужащие отбили 53 контратаки противника.
На данном направлении потери украинской стороны превысили 2 910 человек. Бойцы ВС РФ уничтожили два танка, семь боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 27 орудий полевой артиллерии.
Группировка «Восток» заняла село Раздольное ДНР
Военнослужащие «Восточной» группировки взяли под контроль населенный пункт Раздольное в ДНР. В течение недели российские бойцы поразили формирования 10 бригад противника и отразили восемь контратак ВСУ.
Украинская сторона потеряла до 960 военнослужащих, шесть танков, в том числе два «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки «Днепр» пробивают оборону противника
Бойцы группировки «Днепр» поразили живую силу и технику двух механизированных, пехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии.
«Потери ВСУ составили до 390 военнослужащих, 23 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, из которых три 155-мм гаубицы М777», — рассказали в Минобороны.
Результаты работы средств ПВО ВС России за неделю
Средства противовоздушной обороны ВС России в течение недели сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», десять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 15 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции и JDAM американского производства, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 353 БПЛА самолетного типа.