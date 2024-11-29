Виталий Лебедев из Камышина погиб в зоне проведения спецоперации

«Виталий Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, — говорится в некрологе. — Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Виталия Лебедева искренние соболезнования. Вечная память герою!».