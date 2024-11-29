Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виталий Лебедев из Камышина погиб в зоне проведения спецоперации

Житель Волгоградской области мужественно защищал Отечество и с честью выполнил свой воинский долг.

Житель Камышина Виталий Лебедев погиб в зоне проведения специальной военной операции. Трагическую новость подтвердили в эту пятницу, 29 ноября, в официальном телеграм-канале городской администрации.

«Виталий Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, — говорится в некрологе. — Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Виталия Лебедева искренние соболезнования. Вечная память герою!».

«Волгоградская правда.ру» выражает глубокие соболезнования родственникам, друзьям и боевым товарищам погибшего участника СВО.