В Ростовской области нашли БПЛА с элементами взрывного устройства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя — РИА Новости. Обломки упавших БПЛА с элементами взрывного устройства находят за пределами населенных пунктов в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«За пределами населенных пунктов сейчас находят обломки упавших БПЛА с элементами взрывного устройства. Это результат работы средств радиоэлектронной борьбы, которые не дают беспилотникам долетать до цели», — написал он в Telegram-канале.
Слюсарь попросил всех, кто обнаружит такие опасные находки, не подходить к ним и ни в коем случае не трогать, а сразу сообщать в полицию или по телефону 112.
«К месту прибудут оперативные дежурные службы. Будьте, пожалуйста, внимательны», — предупредил он.