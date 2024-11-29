В Красноармейском районе срочная эвакуация жителей из-за ликвидации БПЛА

Об этом написал в своем Telegram (18+) глава Красноармейского района Александр Харитонов, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Власти просят покинуть дома жителей улиц Набережная, 172−202 и 211−249 от пер. Широкий до ул. Речная и ул. Таманская от ул. Речная до пер.
Места сбора для эвакуации населения — угол улиц Речная-Набережная и угол пер. Широкий и ул. Набережная. Жители будут доставлены в пункт временного размещения, расположенный в трудобеликовском Доме культуры.
Ранее сообщалось, что неразорвавшийся беспилотник найден 29 ноября в огороде на территории частного дома в хуторе Трудобеликовского. В оперативном порядке территория была оцеплена.